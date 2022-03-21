Польша уже пятый день протестует из-за закона о практически полном запрете абортов

12:47 27 октября Киев, Украина

Конституционный Суд Польши принял положение о полном запрете абортов, исключением могут стать только случаи, если оплодотворение произошло во время изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины.

Ранее суд страны признал неконституционным положение, которое позволяло аборты в случае инвалидности плода.



Этим положением обосновывали 98% абортов, которые легально проводили в стране.

Ежегодно в Польше проводят около тысячи легальных абортов. Группы по защите прав женщин указывают, что количество подпольных абортов достигает 80-120 тыс.



Польское законодательство об абортах и до принятия этого решения было одним из самых суровых в Европе.



В законе 1993 были предусмотрены три условия легальности аборта:



- если беременность угрожает жизни или здоровью матери;



- если медицинское освидетельствование покажет наличие у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает его жизни;



- если беременность возникла в результате криминальных действий.



Такие положения законодательства привели к появлению в Польше явления "абортивного туризма", а также существование в стране "абортивного подполья".