Польша увеличила электронный барьер на границе с беларусью

Польша расширила электронный барьер на границе с беларусью, добавив новый отрезок длиной почти 20 километров.
Об этом сообщает польская Пограничная служба в Twitter.
Об этом сообщает польская Пограничная служба в Twitter.
Строительство электронного барьера на границе с беларусью началось в июне этого года. Сообщалось, что на границе планируется установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.
В январе 2022 года Польша начала возведение заграждения на границе с беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства ограждения.
В январе 2022 года Польша начала возведение заграждения на границе с беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства ограждения.
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