Польша увеличила электронный барьер на границе с беларусью

11:56 30 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает польская Пограничная служба в Twitter. Польша расширила электронный барьер на границе с беларусью, добавив новый отрезок длиной почти 20 километров.Об этом сообщает польская Пограничная служба в Twitter.

"Сегодня заработала еще одна секция электронного барьера на границе с беларусью. Длина: 17,6 км. Территория: пограничные посты в Новом Дворе и Липске. Сейчас длина электронного шлагбаума составляет 72 км. До конца 2022 года будут готовы еще 2 участка заграждения протяженностью 17,2 км и 18,1 км", - говорится в сообщении.

Строительство электронного барьера на границе с беларусью началось в июне этого года. Сообщалось, что на границе планируется установить 11 контейнеров, в которые будут интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.



В январе 2022 года Польша начала возведение заграждения на границе с беларусью. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. В начале октября Польша заявила о завершении строительства ограждения.