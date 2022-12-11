Польша установит электронный барьер на границе с россией

На польско-российской границе возведут 199-километровый электронный барьер.
Об этом 9 декабря сообщила Пограничная служба Польши.
Отмечается, что ведомство подписало контракт на строительство с подрядчиком TELBUD SA. Стоимость работ оценивается на сумму более 373 млн злотых (83,7 млн долларов).
Об этом 9 декабря сообщила Пограничная служба Польши.
Отмечается, что ведомство подписало контракт на строительство с подрядчиком TELBUD SA. Стоимость работ оценивается на сумму более 373 млн злотых (83,7 млн долларов).
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