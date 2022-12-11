Польша установит электронный барьер на границе с россией

19:04 09 декабря Киев, Украина

На польско-российской границе возведут 199-километровый электронный барьер.

Об этом 9 декабря сообщила Пограничная служба Польши.

Отмечается, что ведомство подписало контракт на строительство с подрядчиком TELBUD SA. Стоимость работ оценивается на сумму более 373 млн злотых (83,7 млн долларов).
 
"Электронный барьер будет иметь протяженность 199 км и охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью (кроме Вислинской косы, где электронные системы охраняют границу уже несколько лет)", - уточнили пограничники.