Польша упрощает миграционную политику: трудоустроиться иностранцам станет легче

Новая миграционная политика Польши облегчит трудоустройство иностранцев в тех отраслях, в которых не хватает польского труда.
Об этом сообщает RMF24.
"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников", - отметил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.
По его словам, также будет предложен налоговый механизм, стимулирующий людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.
"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников", - отметил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.
По его словам, также будет предложен налоговый механизм, стимулирующий людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.
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