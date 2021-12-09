Польша упрощает миграционную политику: трудоустроиться иностранцам станет легче

15:54 01 Апрель Киев, Украина

Новая миграционная политика Польши облегчит трудоустройство иностранцев в тех отраслях, в которых не хватает польского труда.

Об этом сообщает RMF24.



"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников", - отметил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.



По его словам, также будет предложен налоговый механизм, стимулирующий людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.