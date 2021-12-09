Польша упрощает миграционную политику: трудоустроиться иностранцам станет легче

15:54 01 Апрель Киев, Украина

Новая миграционная политика Польши облегчит трудоустройство иностранцев в тех отраслях, в которых не хватает польского труда.
 
Об этом сообщает RMF24.

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников", - отметил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин.

По его словам, также будет предложен налоговый механизм, стимулирующий людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.
"Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда", - сообщил министр.