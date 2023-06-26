Польша укрепила границы с рф и беларусью

07:28 26 июня Киев, Украина

Польские военные укрепили линию обороны на границе с беларусью и россией. Кроме того, Польша и ее союзники продолжают тщательно отслеживать события внутри россии.



Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время посещения совместно с министром обороны Мариушем Блащаком военных, обеспечивающих защиту восточной границы государства.

"Мы укрепили границы, границу с беларусью и Кенигсбергом ( Калининградская область россии - ред. ). Мы знаем об этих угрозах и реагируем на них, предполагая атаки. В конце концов, мы уже два года имеем дело с гибридной атакой на польской границе. Солдаты польской армии" несут службу на границе, укрепляя таким образом безопасность нашей Родины", - отметил он.

По словам Блащака, в частности, Польша создала на границе заграждение против тяжелой техники.

"Укрепляя границу, мы построили такие пункты с инженерными заграждениями, чтобы если кто-то с другой стороны границы решил бы использовать тяжелую технику для проникновения в нашу страну, то эти заграждения фактически будут определять нашу безопасность", - рассказал руководитель Минобороны страны.

Моравецкий также добавил, что 24 июня Польша совместно с союзниками тщательно отслеживала попытку мятежа "вагнеровцев" в россии.

"Мы увидели и почувствовали через мониторинг, через переговоры с лидерами других стран, что лукашенко и путин могут совершать очень странные действия. Действия, которые до сих пор являются предметом различных анализов и исследований наших союзников по НАТО и нас самих", - сказал чиновник.

По словам премьера Польши, он провел многочисленные переговоры и консультации с союзниками по НАТО и Европейскому Союзу, начиная от президента Европейского Совета и заканчивая верховным представителем ЕС по внешней политике, премьер-министром Италии, премьер-министром Испании, президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министрами Финляндии, Швеции, Чешской Республики и многими другими.