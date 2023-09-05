Польша станет крупным производителем комплектующих для истребителей F-16

Польский завод PZL Mielec, который является дочерним предприятием американской компании Lockheed Martin, начнет производить комплектующие для истребителей F-16.
Как заявил директор завода Януш Закрецкий, PZL Mielec планирует производить 70-80 процентов конструкции корпуса истребителей.
/>Производство будет осуществляться в модернизированном цехе на предприятии PZL Mielec, где ранее производили военные реактивные самолеты.
Это решение является важным шагом в развитии военно-промышленного сотрудничества между Польшей и США. Оно также свидетельствует о растущем потенциале польской промышленности.
Как заявил директор завода Януш Закрецкий, PZL Mielec планирует производить 70-80 процентов конструкции корпуса истребителей.
/>Производство будет осуществляться в модернизированном цехе на предприятии PZL Mielec, где ранее производили военные реактивные самолеты.
Это решение является важным шагом в развитии военно-промышленного сотрудничества между Польшей и США. Оно также свидетельствует о растущем потенциале польской промышленности.
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