Польша: сразу после взлета вертолет с украинцами рухнул в воду

15:44 06 июля Киев, Украина

В Варминско-Мазурском воеводстве Польши, набравший небольшую высоту над озером Талты вертолет, из-за неисправностей с двигателем рухнул в воду. На борту вертолета находились граждане Украины.

Об этом сообщает RMF24.

У вертолета начались проблемы с двигателем сразу после взлета - он начал медленно опускаться, упал в воду и затонул.



Три человека оказались в воде. Проходящие на катере туристы подобрали пострадавших.



На вертолете летали граждане Украины, которые проживают в Польше. Больше всего пострадала женщина, ее госпитализировали с травмой позвоночника. В больницу с поврежденным позвоночником также доставили ее 17-летнюю дочь и пилота вертолета.



Обломки вертолета уже осмотрели спасатели на глубине 13 метров.



Предположительно, это был частный вертолет и мог вылетать из ближайшего порта, там у владельца транспорта стояла моторная лодка.



После крушения вертолета в озере также зафиксировали утечку топлива.



Полиция начала расследование инцидента, причины аварии устанавливаются.