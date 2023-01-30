Польша создала крупную базу по ремонту украинской техники

08:52 30 января Киев, Украина

На территории Польши создали масштабную секретную базу по восстановлению поврежденной украинской артиллерии и бронетехники.

Об этом говорится в репортаже The Wall Street Journal.

Отмечается, что ремонтом занимаются работники принадлежащего Polish Armaments Group предприятия в месте, которое издание обязалось не разглашать.

Завод работает в три смены круглосуточно, кроме того, постоянно контактирует с украинцами на поле боя, подсказывая с помощью зашифрованных программ, как ремонтировать танки, ракеты и другое вооружение на месте.

За работой цеха следят вооруженные офицеры Агентства внутренней безопасности, задача которых - не допустить диверсий, подобных совершенным на оружейных заводах в других странах, в частности, в Болгарии.

Каждый из около 400 работников, привлеченных к работам, должен быть гражданином Польши. Процесс проверки новых работников может занять несколько месяцев.

Журналисты увидели в большом цехе "размером с футбольное поле", в частности, три 155-миллиметровых самоходных орудия AHS Krab, ремонтом которых занимался технический персонал.
 