Польша создала крупную базу по ремонту украинской техники

На территории Польши создали масштабную секретную базу по восстановлению поврежденной украинской артиллерии и бронетехники.
Об этом говорится в репортаже The Wall Street Journal.
Отмечается, что ремонтом занимаются работники принадлежащего Polish Armaments Group предприятия в месте, которое издание обязалось не разглашать.
Завод работает в три смены круглосуточно, кроме того, постоянно контактирует с украинцами на поле боя, подсказывая с помощью зашифрованных программ, как ремонтировать танки, ракеты и другое вооружение на месте.
За работой цеха следят вооруженные офицеры Агентства внутренней безопасности, задача которых - не допустить диверсий, подобных совершенным на оружейных заводах в других странах, в частности, в Болгарии.
Каждый из около 400 работников, привлеченных к работам, должен быть гражданином Польши. Процесс проверки новых работников может занять несколько месяцев.
Журналисты увидели в большом цехе "размером с футбольное поле", в частности, три 155-миллиметровых самоходных орудия AHS Krab, ремонтом которых занимался технический персонал.
Об этом говорится в репортаже The Wall Street Journal.
Отмечается, что ремонтом занимаются работники принадлежащего Polish Armaments Group предприятия в месте, которое издание обязалось не разглашать.
Завод работает в три смены круглосуточно, кроме того, постоянно контактирует с украинцами на поле боя, подсказывая с помощью зашифрованных программ, как ремонтировать танки, ракеты и другое вооружение на месте.
За работой цеха следят вооруженные офицеры Агентства внутренней безопасности, задача которых - не допустить диверсий, подобных совершенным на оружейных заводах в других странах, в частности, в Болгарии.
Каждый из около 400 работников, привлеченных к работам, должен быть гражданином Польши. Процесс проверки новых работников может занять несколько месяцев.
Журналисты увидели в большом цехе "размером с футбольное поле", в частности, три 155-миллиметровых самоходных орудия AHS Krab, ремонтом которых занимался технический персонал.
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