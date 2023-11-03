Польша создает 8-ю механизированную дивизию для укрепления армии

16:44 03 ноября Киев, Украина

В Польше планируется создать новую 8-ю механизированную дивизию, штаб которой будет размещен в городе Нове-Място-над-Пилицей, находящемся на востоке страны и в 80 км к юго-западу от Варшавы.



Об этом объявил министр обороны Польши, Мариуш Блащак.

"Мы готовимся к созданию нового военного подразделения. Почему это необходимо? Потому что польская армия должна быть сильной. Единственным действенным способом сдерживания потенциальных агрессоров является усиление польских вооруженных сил", - отметил он.

В состав новой механизированной дивизии будут включены три механизированные бригады, артиллерийская и бронетанковая бригады, полк материально-технического обеспечения, противотанковый и зенитно-ракетные полки, батальон управления, а также разведывательный и химический батальоны.



Ранее, в июне, Мариуш Блащак объявил о создании двух новых бригад в структуре Сухопутных войск Вооруженных Сил Польши.