Польша сообщила о масштабной кибератаке

18:28 15 июня Киев, Украина

На Польшу совершена широкомасштабная кибератака, правительство созвало специальное закрытое заседание парламента, для обсуждения ситуации.



Хакерская атака была направлена на представителей властей страны, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты, пишет издание Wiadomosci.

"В последнее время мы стали объектом беспрецедентной кибернетической атаки, направленной на Польшу, на польские учреждения, на отдельных пользователей электронной почты", - заявил официальный представитель правительства республики Петр Мюллер.

Уже известно, что произошла утечка данных канцелярии премьер-министра из-за того, что ее глава Михаил Дворчик использовал частную электронную почту для рабочих задач.



Дворчик заявил, что были взломаны электронная почта и страницы в социальных сетях его и его супруги.





