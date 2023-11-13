Польша развернула новый танковый батальон на границе с беларусью

10:38 13 ноября Киев, Украина

Польша развернула новый танковый батальон в поселке Чартаев на востоке страны недалеко от белорусской границы. Батальон войдет в состав 1-й пехотной дивизии, которая будет отвечать за сдерживание агрессора с востока.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Польши.

"В Чартаеве начинает функционировать новый танковый батальон, который войдет в состав 1-й пехотной дивизии, задача которой - сдерживание агрессора и обеспечение безопасности, если мы посмотрим на направления нападения с востока", - заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, польская армия увеличивает потенциал с 2015 года. Ранее в восточных регионах Польши были ликвидированы воинские части, однако теперь Варшава увеличивает военный потенциал.

"Мы строим и формируем новые воинские части. Набираем молодых добровольцев в армию, желающих связать свое будущее с войском Польским. Мы оснащаем эти подразделения современным вооружением", — подчеркнул министр.

Отмечается, что инфраструктура для моторизованной бригады создается с нуля, поскольку раньше там не дислоцировались воинские части. Уже создан контейнерный городок с необходимой социально-бытовой инфраструктурой, обеспечивающий функционирование 180 бойцов. В ближайшие годы планируется расширение постоянной инфраструктуры, что позволит создать другие подразделения моторизованной бригады.



Формирование 1-й пехотной дивизии началось в сентябре 2022 года. Она будет иметь 12 воинских частей, в том числе 4 общевойсковые бригады, артиллерийскую бригаду, 4 полка военных типов и 3 специализированных батальона. Планируется, что дивизия будет насчитывать более 30 тысяч солдат и будет оснащена самым современным оборудованием.