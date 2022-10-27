Польша расширит железнодорожное сообщение с Украиной

Польша поможет Украине в восстановлении поврежденных аэропортов, а также с расширением железнодорожного сообщения.
Об этом говорили замминистра фондов и региональной политики Польши Марцина Горали и посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает министерство фондов и региональной политики Польши.
Стороны обсудили углубление сотрудничества в реализации проекта скоростной железной дороги между двумя странами и о связанном с этим пересмотре Трансъевропейской транспортной сети TEN-T.
Кроме железнодорожного сообщения Варшава - Киев через Ягодин, речь шла о перспективах создания нового маршрута, который соединит много польских и украинских городов. Планируется проложить железнодорожное сообщение Люблин - Замосць - Белжец до границы.
Об этом говорили замминистра фондов и региональной политики Польши Марцина Горали и посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает министерство фондов и региональной политики Польши.
Стороны обсудили углубление сотрудничества в реализации проекта скоростной железной дороги между двумя странами и о связанном с этим пересмотре Трансъевропейской транспортной сети TEN-T.
Кроме железнодорожного сообщения Варшава - Киев через Ягодин, речь шла о перспективах создания нового маршрута, который соединит много польских и украинских городов. Планируется проложить железнодорожное сообщение Люблин - Замосць - Белжец до границы.
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