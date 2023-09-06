Польша призывает ЕС помочь с экспортом украинского зерна - Bloomberg

Польша призвала Европейский Союз предоставить средства для усиления пропускной способности портов для увеличения экспорта украинской агропродукции Балтийским морем.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в интервью Bloomberg.
По его словам, экспорт украинского зерна через польские порты в июне вырос до 260 тысяч тонн – это вдвое больше, чем в начале этого года.
Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в интервью Bloomberg.
По его словам, экспорт украинского зерна через польские порты в июне вырос до 260 тысяч тонн – это вдвое больше, чем в начале этого года.
Министр добавил, что Польша ведет переговоры с Литвой о переносе фитосанитарного контроля со своей границы в литовские порты, чтобы ускорить транзит украинского зерна. Однако, как отметил Телус, Польша не отменяет внутреннего запрета на ввоз зерна из Украины.
Что известно о прекращении импорта украинского зерна
После полномасштабного вторжения россии украинские порты в Черном море были заблокированы, поэтому Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, была вынуждена искать альтернативные маршруты поставки, в частности через Польшу и Румынию .
В 2022 году Польша и Румыния совместно способствовали экспорту зерновых из Украины. Дополнительное предложение зерна на их рынках повлекло за собой давление на фермеров, поскольку повлияло на цены и возможности хранения зерновых. В двух странах происходили местные протесты против правительств.
По оценкам Европейской комиссии, фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 миллионов евро от наплыва более дешевого украинского зерна на их рынки.
После полномасштабного вторжения россии украинские порты в Черном море были заблокированы, поэтому Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, была вынуждена искать альтернативные маршруты поставки, в частности через Польшу и Румынию .
В 2022 году Польша и Румыния совместно способствовали экспорту зерновых из Украины. Дополнительное предложение зерна на их рынках повлекло за собой давление на фермеров, поскольку повлияло на цены и возможности хранения зерновых. В двух странах происходили местные протесты против правительств.
По оценкам Европейской комиссии, фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 миллионов евро от наплыва более дешевого украинского зерна на их рынки.
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