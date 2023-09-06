Польша призывает ЕС помочь с экспортом украинского зерна - Bloomberg

10:44 09 августа Киев, Украина





Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в интервью Bloomberg.



По его словам, экспорт украинского зерна через польские порты в июне вырос до 260 тысяч тонн – это вдвое больше, чем в начале этого года. Польша призвала Европейский Союз предоставить средства для усиления пропускной способности портов для увеличения экспорта украинской агропродукции Балтийским морем.Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус в интервью Bloomberg.По его словам, экспорт украинского зерна через польские порты в июне вырос до 260 тысяч тонн – это вдвое больше, чем в начале этого года.

"Мы должны помочь Украине, и мы это понимаем. Мы думаем о строительстве портов, которые будут предназначены только для перевозки зерна - так называемых агропортов", - отметил Телус.

Министр добавил, что Польша ведет переговоры с Литвой о переносе фитосанитарного контроля со своей границы в литовские порты, чтобы ускорить транзит украинского зерна. Однако, как отметил Телус, Польша не отменяет внутреннего запрета на ввоз зерна из Украины.

Что известно о прекращении импорта украинского зерна

После полномасштабного вторжения россии украинские порты в Черном море были заблокированы, поэтому Украина, один из крупнейших в мире экспортеров зерна, была вынуждена искать альтернативные маршруты поставки, в частности через Польшу и Румынию .



В 2022 году Польша и Румыния совместно способствовали экспорту зерновых из Украины. Дополнительное предложение зерна на их рынках повлекло за собой давление на фермеров, поскольку повлияло на цены и возможности хранения зерновых. В двух странах происходили местные протесты против правительств.



По оценкам Европейской комиссии, фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 миллионов евро от наплыва более дешевого украинского зерна на их рынки.