Польша пренебрегает европейскими принципами - ЕС готовит санкции

Комитет Европарламента призвал страны Евросоюза ввести санкции против Польши. По заключению комитета Европейского парламента по гражданским свободам юстиции и внутренним делам, правящая польская партия "Право и справедливость" пренебрегает демократическими ценностями и свободой.
В докладе речь идет о том, что в Польше под руководством "Право и справедливость" ухудшаются показатели демократии, а также верховенства права и базовых свобод. Комитет призывает 26 государств Евросоюза ввести санкции против Польши по причине пренебрежения Варшавой базовыми европейскими принципами. Такой шаг априори может привести к тому, что Польша потеряет избирательные полномочия в блоке.
Примечательно, доклад был обнародован за день до встречи стран-лидеров Евросоюза, на которой должны обсуждаться вопросы предоставления экономической помощи странам с целью возмещения ущерба, нанесенного коронавирусной угрозой. Европарламент планирует утвердить совместный бюджет всех стран ЕС в размере 1,1 триллиона евро и одобрить фонд экономического восстановления – 750 миллиардов евро.
Авторы доклада отметили, что именно гарантии защиты демократии будут одним из главных предварительных условий для итогового утверждения пакета финансовой помощи странам. Большую часть денежных средств предоставят лидеры стран Евросоюза, которые намерены связать принципы уважения верховенства права и демократии с фондом экономического восстановления европейских государств.
В докладе речь идет о том, что в Польше под руководством "Право и справедливость" ухудшаются показатели демократии, а также верховенства права и базовых свобод. Комитет призывает 26 государств Евросоюза ввести санкции против Польши по причине пренебрежения Варшавой базовыми европейскими принципами. Такой шаг априори может привести к тому, что Польша потеряет избирательные полномочия в блоке.
Примечательно, доклад был обнародован за день до встречи стран-лидеров Евросоюза, на которой должны обсуждаться вопросы предоставления экономической помощи странам с целью возмещения ущерба, нанесенного коронавирусной угрозой. Европарламент планирует утвердить совместный бюджет всех стран ЕС в размере 1,1 триллиона евро и одобрить фонд экономического восстановления – 750 миллиардов евро.
Авторы доклада отметили, что именно гарантии защиты демократии будут одним из главных предварительных условий для итогового утверждения пакета финансовой помощи странам. Большую часть денежных средств предоставят лидеры стран Евросоюза, которые намерены связать принципы уважения верховенства права и демократии с фондом экономического восстановления европейских государств.
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