Польша предлагает сделать Украину кандидатов в члены ЕС

Президент Польши призвал сделать Украину кандидатом в члены ЕС
«Польша выступает за экспресс-путь членства Украины в Европейском союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и переговоры о членстве — начаться сразу после этого», — написал он 26 февраля в своем аккаунте в Twitter.
Кроме того, по мнению Дуды, Украина «должна иметь доступ к средствам из ЕС на восстановление».
Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Евросовета Шарля Мишеля принять решение о членстве Украины в ЕС. Он добавил, что обсудил с Мишелем дальнейшую помощь Украине.
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