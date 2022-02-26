Польша предлагает сделать Украину кандидатов в члены ЕС

19:44 26 Февраль Киев, Украина

Президент Польши призвал сделать Украину кандидатом в члены ЕС

«Польша выступает за экспресс-путь членства Украины в Европейском союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, и переговоры о членстве — начаться сразу после этого», — написал он 26 февраля в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, по мнению Дуды, Украина «должна иметь доступ к средствам из ЕС на восстановление».