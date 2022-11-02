Польша построит временное заграждение на границе с Калининградской областью

13:04 02 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Onet. Вице-премьер-министр и глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что принято решение об усилении безопасности на польской границе с Калининградом "путем закрытия этой границы".Об этом сообщает Onet.

"Я принял решение о строительстве временного заграждения на границе с Калининградской областью", – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, роботы начинаются сегодня. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки шириной в три метра и высотой 2,5 метра, добавил Блащак.



По словам министра, "параллельно будет вестись работа по установке периметрии, то есть устройств, которые позволят осуществлять электронное наблюдение за границей с Калининградской областью".



Как заверил Блащак, для защиты животных также будет установлен забор с польской стороны. Ожидается, что работы будут непродолжительными.

"Мы хотим, чтобы граница была плотной. Мы используем опыт прошлого года", - сказал он.

О строительстве заграждения в конце октября объявил генеральный секретарь "Права и справедливости" Кшиштоф Соболевский.

"Мы готовы. Мы показали, что штурм со стороны беларуси не принес результатов, на которые рассчитывали путин и лукашенко", – сказал Соболевский в интервью "Польскому радио".

По его словам, "нам придется усилить наши силы на границе с Калининградом и рассмотреть возможность строительства пограничных укреплений, подобных тем, что на польско-белорусском участке".



Он также оценил, что использование мигрантов россией и беларусью является частью гибридной войны, которую эти страны ведут против Запада.