Польша построит временное заграждение на границе с Калининградской областью

Вице-премьер-министр и глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что принято решение об усилении безопасности на польской границе с Калининградом "путем закрытия этой границы".
Об этом сообщает Onet.
Об этом сообщает Onet.
По его словам, роботы начинаются сегодня. Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки шириной в три метра и высотой 2,5 метра, добавил Блащак.
По словам министра, "параллельно будет вестись работа по установке периметрии, то есть устройств, которые позволят осуществлять электронное наблюдение за границей с Калининградской областью".
Как заверил Блащак, для защиты животных также будет установлен забор с польской стороны. Ожидается, что работы будут непродолжительными.
По словам министра, "параллельно будет вестись работа по установке периметрии, то есть устройств, которые позволят осуществлять электронное наблюдение за границей с Калининградской областью".
Как заверил Блащак, для защиты животных также будет установлен забор с польской стороны. Ожидается, что работы будут непродолжительными.
О строительстве заграждения в конце октября объявил генеральный секретарь "Права и справедливости" Кшиштоф Соболевский.
По его словам, "нам придется усилить наши силы на границе с Калининградом и рассмотреть возможность строительства пограничных укреплений, подобных тем, что на польско-белорусском участке".
Он также оценил, что использование мигрантов россией и беларусью является частью гибридной войны, которую эти страны ведут против Запада.
Он также оценил, что использование мигрантов россией и беларусью является частью гибридной войны, которую эти страны ведут против Запада.
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