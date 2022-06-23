Польша поможет Украине восстановить торговый флот

Польская судостроительная отрасль плниурет помочь восстановить украинский торговый флот.
Об этом сообщил директор судостроительного предприятия Crist Тадеуш Коповский.
Коповский добавил, что польская сторона готова предложить обучение украинских студентов на корабельном отделении Гданской политехники, а также на навигационном отделении Морской академии в Гдыне.
По его словам, польская сторона готова провести аудит украинских судостроительных предприятий, помочь в восстановлении их технического потенциала и начать строительство судов в сотрудничестве с проектными бюро и специалистами из Польши.
Он добавил, что, учитывая хорошие отношения президентов Украины и Польши, и с их согласия можно было бы предложить сотрудничество американской стороне, которая частично профинансировала бы восстановление украинского торгового флота, в частности в рамках ленд-лиз.
Представитель польской судостроительной отрасли отметил, что сотрудничество можно было бы начать, например, с строительства тягачей и барж, которые бы перевозили по Днепру стройматериалы, продукцию металлургии и т.д.
Следует отметить, что Польская судостроительная группа объединяет две верфи - в Гданьске и Гдыне.
Представитель польской судостроительной отрасли отметил, что сотрудничество можно было бы начать, например, с строительства тягачей и барж, которые бы перевозили по Днепру стройматериалы, продукцию металлургии и т.д.
Следует отметить, что Польская судостроительная группа объединяет две верфи - в Гданьске и Гдыне.
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