Польша получила первую партию южнокорейской бронетехники

В партию бронетехники из Южной Кореи вошли 10 танков K2 Black Panther и 24 самоходные гаубицы K9 Thunder. Об этом сообщает агентство PAP во вторник, 6 декабря.
Разгрузка техники состоялась в порту Гдыни накануне вечером. А сегодня состоялась церемония приема вооружения, в которой приняли участие президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак.
Разгрузка техники состоялась в порту Гдыни накануне вечером. А сегодня состоялась церемония приема вооружения, в которой приняли участие президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак.
Он заверил, что танки К2 и гаубицы К9 достигнут северо-восточной части Польши уже через несколько дней. А в следующем году в Польшу прибудут новые партии бронетехники и реактивные системы залпового огня К239 CHUNMOO.
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