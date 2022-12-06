Польша получила первую партию южнокорейской бронетехники

14:24 06 декабря Киев, Украина

В партию бронетехники из Южной Кореи вошли 10 танков K2 Black Panther и 24 самоходные гаубицы K9 Thunder. Об этом сообщает агентство PAP во вторник, 6 декабря.



Разгрузка техники состоялась в порту Гдыни накануне вечером. А сегодня состоялась церемония приема вооружения, в которой приняли участие президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак.

"Мы последовательно укрепляем Войско Польское. Мы очень хорошо знаем, что в наше время, когда идет война, когда россия пытается восстановить свою империю, именно хорошо оснащенная армия Польши является лучшим сдерживающим аргументом против агрессора", – заявил Блащак.

Он заверил, что танки К2 и гаубицы К9 достигнут северо-восточной части Польши уже через несколько дней. А в следующем году в Польшу прибудут новые партии бронетехники и реактивные системы залпового огня К239 CHUNMOO.