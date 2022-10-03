Польша подписала ноту в адрес Германии с требованием репараций
13:06 03 октября Киев, Украина
3 октября в Польше подписали ноты в адрес Германии с требованием репараций по итогам Второй мировой войны, сообщает rmf24.pl.
"Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД
ФРГ. Она выражает убеждение МИД Польши, что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций", - сказал министр.
Рау отметил, что Польша настаивает на урегулировании "выплат Германией материальных и нематериальных компенсаций за ущерб (в связи с) оккупацией и компенсации жертвам и членам их семей".
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