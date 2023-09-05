Польша планирует разместить до 10 тысяч военных на границе с беларусью

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах сосредоточить на границе с беларусью до 10 тысяч военных для поддержки Пограничной службы.
Об этом чиновник сообщил в эфире Radio Jedynka.
Об этом чиновник сообщил в эфире Radio Jedynka.
Как пояснил министр обороны, это делается для того, чтобы отпугнуть агрессора и не дать ему атаковать.
Кроме этого, он подчеркнул, что нельзя преуменьшать угрозу от минска и то, что два вертолета 1 августа пересекли воздушное пространство Польши, было общей провокацией россии и беларуси.
Кроме этого, он подчеркнул, что нельзя преуменьшать угрозу от минска и то, что два вертолета 1 августа пересекли воздушное пространство Польши, было общей провокацией россии и беларуси.
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