Польша планирует разместить до 10 тысяч военных на границе с беларусью

11:55 10 августа Киев, Украина

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах сосредоточить на границе с беларусью до 10 тысяч военных для поддержки Пограничной службы.



Об этом чиновник сообщил в эфире Radio Jedynka.

"Мы перебрасываем армию ближе к границе с беларусью. Около 10 тысяч солдат будет на границе - 4 тысячи будут непосредственно поддерживать Пограничную службу, 6 тысяч будут в резерве", - рассказал Блащак.

Как пояснил министр обороны, это делается для того, чтобы отпугнуть агрессора и не дать ему атаковать.



Кроме этого, он подчеркнул, что нельзя преуменьшать угрозу от минска и то, что два вертолета 1 августа пересекли воздушное пространство Польши, было общей провокацией россии и беларуси.