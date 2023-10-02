Польша передала Украине партию отремонтированных танков Leopard 2, как сообщила Polska Grupa Zbrojeniowa.
Отремонтированные в Бумар-Лабендах первые танки Leopard уже получены украинской стороной, и продолжаются работы по подготовке других танков к передаче.
Важно отметить, что Польша предприняла конкретные шаги в сотрудничестве с Украиной в области военной помощи, в то время как некоторые другие страны только выражают свои намерения.
Отремонтированные в Бумар-Лабендах первые танки Leopard уже получены украинской стороной, и продолжаются работы по подготовке других танков к передаче.
Важно отметить, что Польша предприняла конкретные шаги в сотрудничестве с Украиной в области военной помощи, в то время как некоторые другие страны только выражают свои намерения.
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