Польша отвергает требования госдумы рф о компенсации и возврате территорий

15:02 22 мая Киев, Украина





Об этом сообщает польское радио RMF24.



По словам Моравецкого, речь идет о заявлениях спикера госдумы рф вячеслава володина, который заявил, что Польшу нужно наказать за "искажение исторической памяти" по освобождению Советского Союза во время Второй мировой войны. володин также требует, чтобы Варшава выплатила россии более 750 миллиардов долларов в качестве компенсации за "советские инвестиции", сделанные в Польшу после войны, также он утверждает, что Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, назвал дебаты о санкциях против Варшавы, происходящие в госдуме рф типичной пропагандой кремля.Об этом сообщает польское радио RMF24.По словам Моравецкого, речь идет о заявлениях спикера госдумы рф вячеслава володина, который заявил, что Польшу нужно наказать за "искажение исторической памяти" по освобождению Советского Союза во время Второй мировой войны. володин также требует, чтобы Варшава выплатила россии более 750 миллиардов долларов в качестве компенсации за "советские инвестиции", сделанные в Польшу после войны, также он утверждает, что Польша должна вернуть территории, полученные благодаря россии после войны.

"рф уже нанесла такой вред в Украине. В то же время Советский Союз, предшественник россии, несет ответственность за огромные потери, связанные с уничтожением значительной части польского материального наследия. Это также типично - раньше я бы сказал "советская", теперь можно сказать "русская" " – пропагандистская авантюра", – сказал Моравецкий, комментируя заявления спикера госдумы рф вячеслава володина.

Польский премьер добавил, что рф пытается, прежде всего, "использовать такую стратегию, чтобы облить грязью всех вокруг".