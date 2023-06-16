Польша отвергает требования госдумы рф о компенсации и возврате территорий

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, назвал дебаты о санкциях против Варшавы, происходящие в госдуме рф типичной пропагандой кремля.
Об этом сообщает польское радио RMF24.
По словам Моравецкого, речь идет о заявлениях спикера госдумы рф вячеслава володина, который заявил, что Польшу нужно наказать за "искажение исторической памяти" по освобождению Советского Союза во время Второй мировой войны. володин также требует, чтобы Варшава выплатила россии более 750 миллиардов долларов в качестве компенсации за "советские инвестиции", сделанные в Польшу после войны, также он утверждает, что Польша должна вернуть территории, полученные благодаря россии после войны.
Об этом сообщает польское радио RMF24.
По словам Моравецкого, речь идет о заявлениях спикера госдумы рф вячеслава володина, который заявил, что Польшу нужно наказать за "искажение исторической памяти" по освобождению Советского Союза во время Второй мировой войны. володин также требует, чтобы Варшава выплатила россии более 750 миллиардов долларов в качестве компенсации за "советские инвестиции", сделанные в Польшу после войны, также он утверждает, что Польша должна вернуть территории, полученные благодаря россии после войны.
Польский премьер добавил, что рф пытается, прежде всего, "использовать такую стратегию, чтобы облить грязью всех вокруг".
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