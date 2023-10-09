Польша отобрала у посольства россии базу отдыха и передала военным

15:48 09 октября Киев, Украина

В Польше одобрили решение передать военным земельный участок вместе с базой отдыха в Скубянке, ранее принадлежавшей посольству россии.

Об этом сообщили в пресс-службе польского министерства обороны.

Отмечается, что глава МО Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.
"Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть в России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", - сказал чиновник. 
Блащак добавил, что на этих территориях будут проводить учения для бойцов территориальной обороны Польши.