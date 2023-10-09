Польша отобрала у посольства россии базу отдыха и передала военным

"Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть в России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", - сказал чиновник.