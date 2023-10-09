Польша отобрала у посольства россии базу отдыха и передала военным

В Польше одобрили решение передать военным земельный участок вместе с базой отдыха в Скубянке, ранее принадлежавшей посольству россии.
Об этом сообщили в пресс-службе польского министерства обороны.
Отмечается, что глава МО Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.
Об этом сообщили в пресс-службе польского министерства обороны.
Отмечается, что глава МО Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.
Блащак добавил, что на этих территориях будут проводить учения для бойцов территориальной обороны Польши.
Obiekty w Skubiance będą służyć na potrzeby Wojska Polskiego— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 9, 2023
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Minister @mblaszczak: Jesteśmy w miejscu symbolicznym. Lasy Państwowe odzyskały od Federacji Rosyjskiej ten teren, tę nieruchomość. Następnie zdecydowały o przekazaniu tej nieruchomości Wojsku Polskiemu. Więcej:… pic.twitter.com/MzTGpGTbzR
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