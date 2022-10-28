Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для россиян

11:09 28 октября Киев, Украина

Министр семьи и социально политики Польши Марлен Малонг подписала распоряжение согласно которому предприниматели не смогут нанимать граждан россии на упрощенных условиях.

Об этом сообщает Польское агентстве печати.

"В связи с вторжением россии в Украину и растущего миграционного риска из рф, мы приняли решение отменить упрощенный доступ россиян к польскому рынку труда. Если предприниматели хотят трудоустроить граждан рф на основании разрешения на работу, они уже не освобождены, как раньше, от тестирования рынка труда, - сказала Малонг

При этом россияне, ранее получившие разрешения могут продолжать работать до окончания срока их действия.

Теперь в польском законодательстве о трудоустройстве иностранцев упрощенная процедура будет действовать только для граждан Армении, беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Она основана на отсутствии требования проводить детальную проверку, связанную с необходимостью в первую очередь искать работников среди польских безработных.



Под конец первого полугодия в Польше на основании упрощенной процедуры работали около 13 тыс. россиян.