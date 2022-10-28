Польша отменила упрощенную процедуру трудоустройства для россиян

Министр семьи и социально политики Польши Марлен Малонг подписала распоряжение согласно которому предприниматели не смогут нанимать граждан россии на упрощенных условиях.
Об этом сообщает Польское агентстве печати.
При этом россияне, ранее получившие разрешения могут продолжать работать до окончания срока их действия.
Теперь в польском законодательстве о трудоустройстве иностранцев упрощенная процедура будет действовать только для граждан Армении, беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Она основана на отсутствии требования проводить детальную проверку, связанную с необходимостью в первую очередь искать работников среди польских безработных.
Под конец первого полугодия в Польше на основании упрощенной процедуры работали около 13 тыс. россиян.
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