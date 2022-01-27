Польша отказалась выдать Беларуси основателя телеграмм-канала Nexta

Окружной суд Варшавы 26 января отказал Беларуси в экстрадиции основателя телеграмм-канала Nexta Степана Путило.
В Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок, разжигании вражды и ряд других статей.
Польский судья принял решение о недопустимости выдачи Путило белорусскому режиму "только потому, что этого хочет психопатический диктатор". Апелляцию на это решение можно подать в течение семи дней.
Путило рассказал журналистам, что известие о судебном заседании по его экстрадиции стало для него неожиданностью, поскольку он получил международную защиту и убежище в Польше.
В Беларуси его обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок, разжигании вражды и ряд других статей.
Польский судья принял решение о недопустимости выдачи Путило белорусскому режиму "только потому, что этого хочет психопатический диктатор". Апелляцию на это решение можно подать в течение семи дней.
Путило рассказал журналистам, что известие о судебном заседании по его экстрадиции стало для него неожиданностью, поскольку он получил международную защиту и убежище в Польше.
МВД Беларуси открыло производство против основателя оппозиционных телеграмм-каналов Nехта и Nехта Live и объявило его в розыск 14 августа 2020 года. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что популярный телеграмм-канал Nexta (в переводе с белорусского означает "кто-то") появился еще в 2015 году. Создал его мигрант из Беларуси Степан Путило, живущий в Польше.
После начала протестов в Беларуси, с 9 августа, канал стал одной из немногих площадок, где недовольные узурпацией власти самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко белорусы могли получать информацию о митингах и забастовках.
Напомним, что популярный телеграмм-канал Nexta (в переводе с белорусского означает "кто-то") появился еще в 2015 году. Создал его мигрант из Беларуси Степан Путило, живущий в Польше.
После начала протестов в Беларуси, с 9 августа, канал стал одной из немногих площадок, где недовольные узурпацией власти самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко белорусы могли получать информацию о митингах и забастовках.
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