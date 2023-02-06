Польша отгородится от россии электронным барьером

Польша начнет строительство электронного барьера на границе с россией в марте, сообщила пресс-секретарь польской Пограничной службы Анна Михальская, передает Polskie Radio.
По ее словам, это будет система датчиков и камер, благодаря которой можно будет круглосуточно контролировать границу вне зависимости от погодных условий, без необходимости нахождения на линии границы.
По ее словам, это будет система датчиков и камер, благодаря которой можно будет круглосуточно контролировать границу вне зависимости от погодных условий, без необходимости нахождения на линии границы.
Она отметила, что радиоэлектронная система на участке Калининградской области будет работать примерно на 200 км сухопутной границы.
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