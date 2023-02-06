Польша отгородится от россии электронным барьером

17:55 06 февраля Киев, Украина

Польша начнет строительство электронного барьера на границе с россией в марте, сообщила пресс-секретарь польской Пограничной службы Анна Михальская, передает Polskie Radio.



По ее словам, это будет система датчиков и камер, благодаря которой можно будет круглосуточно контролировать границу вне зависимости от погодных условий, без необходимости нахождения на линии границы.

"Благодаря этой системе офицеры могут наблюдать за границей в штабе пограничного ведомства. Предупреждения будут отправляться из систем обнаружения, а алгоритмы этих сообщений будут разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения границы людьми, а не животными", - сказала Михальская.

Она отметила, что радиоэлектронная система на участке Калининградской области будет работать примерно на 200 км сухопутной границы.