Польша окажет помощь Литве в защите границы страны с Беларусью 

16:15 12 июля Киев, Украина

Чтобы приостановить поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси, который поддерживается режимом Лукашенко, Польша вызвалась оказать помощь Литве.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи в воскресенье в Кракове с главой Литовского государства Гитанасом Науседой.

"Мы сейчас ведем консультации с Frontex (Европейское агентство по защите внешних границ ЕС - ред.) Я рассчитываю, что в течение нескольких дней или часов дело будет решено и мы будем в состоянии помочь Литве", - заявил Дуда.

В свою очередь, президент Литвы подчеркнул, что Вильнюс рассчитывает на поддержку ЕС в вопросе защиты границ. По его словам, агентство Frontex пообещало оказать помощь Литве, в частности соответствующей инфраструктурой. Науседа напомнил, что Литва начала строить временную проволочную ограду, чтобы приостановить поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Он отметил, что Вильнюс ведет переговоры с правительствами транзитных стран, в частности с Турцией, с целью ограничения наплыва иммигрантов, который поддерживается режимом Лукашенко.



Как сообщало агентство, в последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции. Пограничники задержали около 1,5 тыс. человек, которые перешли границу Литвы с Белоруссией, большинство из них - из Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси.