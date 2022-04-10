Польша окажет помощь Литве в защите границы страны с Беларусью 

Чтобы приостановить поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси, который поддерживается режимом Лукашенко, Польша вызвалась оказать помощь Литве.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи в воскресенье в Кракове с главой Литовского государства Гитанасом Науседой.
В свою очередь, президент Литвы подчеркнул, что Вильнюс рассчитывает на поддержку ЕС в вопросе защиты границ. По его словам, агентство Frontex пообещало оказать помощь Литве, в частности соответствующей инфраструктурой. Науседа напомнил, что Литва начала строить временную проволочную ограду, чтобы приостановить поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Он отметил, что Вильнюс ведет переговоры с правительствами транзитных стран, в частности с Турцией, с целью ограничения наплыва иммигрантов, который поддерживается режимом Лукашенко.
Как сообщало агентство, в последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции. Пограничники задержали около 1,5 тыс. человек, которые перешли границу Литвы с Белоруссией, большинство из них - из Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси.
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