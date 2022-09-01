Польша окажет дополнительную помощь пострадавшим от войны украинцам

07:55 18 августа Киев, Украина

Польша окажет дополнительную финансовую и психологическую помощь пострадавшим в результате войны в Украине.

Об этом в среду, 17 августа, говорится на странице Фонда имени блаженного Климентия Шептицкого.



В сообщении организации указано, что с началом полномасштабной агрессии россии против Украины в Польше создали фонд, который будет оказывать помощь детям-сиротам, оставшимся без родителей из-за войны. Представители фонда заявляют, что для сирот войны предусмотрено ежемесячное пособие около 5700 гривен до конца года.



Также в фонде заявили, что готовы помогать женщинам, которые находились в российском плену. Они смогут получить около 80 000 гривен.