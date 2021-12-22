Польша объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ
07:59 16 Апрель Киев, Украина
Министерство иностранных дел Польши сделало заявление о признании трех дипломатов Российской Федерации персонами нон грата.
Отмечается, что МИД
вызвало посла РФ и вручило ему ноту об объявлении персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве.
"Основанием для решения стало нарушение дипломатического статуса и осуществление указанными лицами деятельности в ущерб Республике Польша", - сообщают в заявлении.
Также в ней Польша выражает полную солидарность с решениями США от 15 апреля, касающимися политики в отношении России.
"Решения, которые совместно принимаются и согласовываются союзниками, являются лучшим ответом на враждебные действия, к которым прибегает Российская Федерация", - добавляют в конце.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии