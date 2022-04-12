Польша обвинила Россию в подрыве самолета с Лехом Качиньским в 2010 году

21:32 11 апреля Киев, Украина

Польша обвинила Россию в Смоленской катастрофе – подрыве самолета с тогдашним президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. В стране заявили, что причиной крушения стало незаконное вмешательство российской стороны в работу самолета.



Об этом сообщил глава подкомитета по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет польское издание wРolityce. Заодно он обвинил россиян в наглой лжи.

«Причиной крушения стало незаконное вмешательство российской стороны в работу самолета Ту-154М с делегацией президента Республики Польша. Основным и безоговорочным доказательством этого вмешательства был взрыв в левом крыле», – отметил Мацеревич.

По его словам, подкомитет точно определил место, время и звук взрыва, который разрушил крыло и вызвал катастрофу. Его продолжением стал очередной взрыв в центральном крыле, на несколько метров над землей, который уничтожил весь самолет и привел к смерти польской делегации из 96 человек – Качиньского и других чиновников.



Кроме того, на 190 элементах самолета Ту-154М были обнаружены следы взрывчатки. Некоторые следы взрывчатки находились в местах, недоступных пассажирам или экипажу. Согласно выводам подкомитета, использовались термобарические заряды.

“Многие (польские. — Ред.) оппозиционные политики и медиа, которые их поддерживали, шутили над подкомитетом, что не было такого понятия, как термобарический взрыв. Я думаю, что после атак РФ в Украине, где термобарическими зарядами уничтожают большое количество людей, будет какая-то рефлексия на этих людей, как можно так нагло лгать", – подчеркнул глава подкомитета.

Лабораторные исследования показали наличие на обломках самолета взрывчатых веществ, таких как пентрит, тротил, гексоген и нитроглицерин.

“В подкомиссии есть свидетельские показания, которые находились 10 апреля 2010 года в Смоленске, преимущественно россиян. Многие услышали взрыв до того, как самолет упал на землю”, – добавил Мацеревич.

Он также сообщил, что самому взрыву предшествовали две операции по дезинформации со стороны России:



Внесение хаоса среди полетных диспетчеров Российской Федерации и затруднение вылета польского экипажа в запасный аэропорт в Витебске. В последнюю минуту произошло переоборудование резервных аэропортов из Витебска в Домодедово и Шереметьево, сделанное россиянами и скрытое от польских пилотов”.



Напомним, что Смоленская катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Польские чиновники летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.