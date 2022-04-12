Польша обвинила Россию в подрыве самолета с Лехом Качиньским в 2010 году

Польша обвинила Россию в Смоленской катастрофе – подрыве самолета с тогдашним президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году. В стране заявили, что причиной крушения стало незаконное вмешательство российской стороны в работу самолета.
Об этом сообщил глава подкомитета по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет польское издание wРolityce. Заодно он обвинил россиян в наглой лжи.
Об этом сообщил глава подкомитета по расследованию Смоленской катастрофы, бывший министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет польское издание wРolityce. Заодно он обвинил россиян в наглой лжи.
По его словам, подкомитет точно определил место, время и звук взрыва, который разрушил крыло и вызвал катастрофу. Его продолжением стал очередной взрыв в центральном крыле, на несколько метров над землей, который уничтожил весь самолет и привел к смерти польской делегации из 96 человек – Качиньского и других чиновников.
Кроме того, на 190 элементах самолета Ту-154М были обнаружены следы взрывчатки. Некоторые следы взрывчатки находились в местах, недоступных пассажирам или экипажу. Согласно выводам подкомитета, использовались термобарические заряды.
Кроме того, на 190 элементах самолета Ту-154М были обнаружены следы взрывчатки. Некоторые следы взрывчатки находились в местах, недоступных пассажирам или экипажу. Согласно выводам подкомитета, использовались термобарические заряды.
Лабораторные исследования показали наличие на обломках самолета взрывчатых веществ, таких как пентрит, тротил, гексоген и нитроглицерин.
Он также сообщил, что самому взрыву предшествовали две операции по дезинформации со стороны России:
Внесение хаоса среди полетных диспетчеров Российской Федерации и затруднение вылета польского экипажа в запасный аэропорт в Витебске. В последнюю минуту произошло переоборудование резервных аэропортов из Витебска в Домодедово и Шереметьево, сделанное россиянами и скрытое от польских пилотов”.
Напомним, что Смоленская катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Польские чиновники летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
Внесение хаоса среди полетных диспетчеров Российской Федерации и затруднение вылета польского экипажа в запасный аэропорт в Витебске. В последнюю минуту произошло переоборудование резервных аэропортов из Витебска в Домодедово и Шереметьево, сделанное россиянами и скрытое от польских пилотов”.
Напомним, что Смоленская катастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Польские чиновники летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
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