Польша обнаружила утечку на одной из ниток нефтепровода «Дружба»

Вечером 11 октября примерно в 70 км от города Плоцк была обнаружена утечка на одной из ниток нефтепровода «Дружба». Ее причины неизвестны. На месте ЧП работают экстренные службы.
Через этот нефтепровод осуществляются поставки российской нефти в Германию, сообщил польский оператор PERN.
Вторая линия нефтепровода работает штатно. В заявлении PERN отмечается, что другие элементы инфраструктуры работают в обычном режиме, в том числе Поморский участок, по которому сырая нефть транспортируется в Польшу танкерами, а затем переправляется в Германию.
Нефтепровод был построен в 1960-е годы. Его маршрут проходит от Самары до Мозыря в Гомельской области беларуси, а затем разветвляется на два участка: северный, который идет по территории беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы, и южный — он проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.
26 сентября стало известно об утечках на двух нитках «Северного потока 1» и одной нитке «Северного потока 2». В шведском МИД заявили, что причиной стали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток 1» в Балтийском море привели к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана.
Расследование произошедшего ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
Вторая линия нефтепровода работает штатно. В заявлении PERN отмечается, что другие элементы инфраструктуры работают в обычном режиме, в том числе Поморский участок, по которому сырая нефть транспортируется в Польшу танкерами, а затем переправляется в Германию.
Нефтепровод был построен в 1960-е годы. Его маршрут проходит от Самары до Мозыря в Гомельской области беларуси, а затем разветвляется на два участка: северный, который идет по территории беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы, и южный — он проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.
26 сентября стало известно об утечках на двух нитках «Северного потока 1» и одной нитке «Северного потока 2». В шведском МИД заявили, что причиной стали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток 1» в Балтийском море привели к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана.
Расследование произошедшего ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.
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