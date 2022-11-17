Польша не будет применять 4 статью НАТО из-за упавшей ракеты рф

07:52 17 ноября Киев, Украина

Власти Польши не будут активизировать 4 статью договора НАТО из-за падения российской ракеты в поселке Пшеводув недалеко от границы с Украиной. Об этом в среду, 16 ноября, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу TVP.

"Мы проводим консультации постоянно, но в рамках оборонного договора есть статья 4, которая заставляет стороны консультироваться в чрезвычайных ситуациях. Мы вчера вечером приняли такое решение: мы проверяем основания для применения статьи 4, если есть основания, то наш посол (при НАТО) мог бы ее применить", - напомнил он.

"Однако развитие событий привело к тому, что мы смогли прийти к выводу, что это не было преднамеренное нападение на польскую территорию, и поэтому мы не задействовали статью 4. Такой подход был хорошо воспринят нашими союзниками", - пояснил премьер Польши.

Он также добавил, что союзники Варшавы предложили помощь в усилении противовоздушной обороны и отслеживании воздушных угроз. В то же время Моравецкий признал, что гарантий неповторения ситуации в Пшеводуве нет, "пока не закончится война по ту сторону нашей границы".