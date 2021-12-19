Польша может стать единственной страной ЕС, которая посадит в тюрьму журналиста за выполнение своей работы

16:03 19 Ноябрь Киев, Украина





Ей грозит 30 суток ареста, сообщается на сайте "Репортеров без границ" ( RSF ).



Если так случится, Польша будет единственной страной Евросоюза, где журналистку заключили в тюрьму за то, что она просто выполняла свою работу, отметили правозащитники. RSF призвала Гданьскую прокуратуру прекратить производство против нее.



Пока Влодковской присудили штраф в размере 500 злотых (примерно 3,2 тысячи гривен) за отказ назвать неизвестный источник, который она цитировала в своей статье об убийстве Адамовича, однако она отказывается платить его. Если ее обяжут уплатить штраф во второй раз, и она снова откажется, суд может приговорить ее к 30 суткам заключения. В Польше судят журналистку Gazeta Wyborcza Катажину Влодковскую, уголовное производство по ней открыто за "безосновательное уклонение от показаний": репортер отказалась назвать источник, который цитировал в сюжете об убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича в 2019 году.Ей грозит 30 суток ареста, сообщается на сайте "Репортеров без границ" ( RSF ).Если так случится, Польша будет единственной страной Евросоюза, где журналистку заключили в тюрьму за то, что она просто выполняла свою работу, отметили правозащитники. RSF призвала Гданьскую прокуратуру прекратить производство против нее.Пока Влодковской присудили штраф в размере 500 злотых (примерно 3,2 тысячи гривен) за отказ назвать неизвестный источник, который она цитировала в своей статье об убийстве Адамовича, однако она отказывается платить его. Если ее обяжут уплатить штраф во второй раз, и она снова откажется, суд может приговорить ее к 30 суткам заключения.

"Конфиденциальность источников является элементом свободы прессы и журналистской этики, который не подлежит обсуждению, и мы выражаем нашу непреклонную поддержку Катажине Влодковской, которая до конца уважает этот принцип" , - заявил региональный координатор RSF Павол Шалай .

Он отметил, что судебное давление, которое осуществляется на эту журналистку из-за ее работы, несовместимо с демократической правовой базой, и предостерег Польшу от заключения репортера, поскольку это стало бы "шокирующей аномалией в ЕС".



В тексте сообщения говорится, что выводы статьи Влодковской о том, что убийство мэра Гданьска могло быть умышленным, наносят ущерб имиджу правящей партии "Право и справедливость", которая вела клеветническую кампанию против Адамовича, который был ее политическим противником.

"Официальное расследование убийства мэра сейчас, похоже, исключает возможность умышленного убийства и рассматривает его как деяние душевнобольного человека", - говорится на сайте RSF.

Согласно постановлениям Европейского суда по правам человека, только "преобладающий общественный интерес" может оправдать требование к журналисту раскрыть источник своей информации, и только тогда, когда это требование "умно пропорционально преследуемой законной цели". Однако, по мнению правозащитников, такие условия польские власти пока не продемонстрировали.



Влодковская и Gazeta Wyborcza заявили о намерении подать жалобу в суд, чтобы возразить штраф.



Это уже не первый случай, когда журналистка подвергается судебному преследованию в связи с освещением мэра убийства. Как сообщала RSF, прокуратура открыла уголовное производство по ней в феврале 2020 года по подозрению в нарушении тайны служебного расследования убийства. Если она признана виновной, ей может грозить два года лишения свободы.



Польша занимает 64 место из 180 стран во Всемирном индексе свободы печати RSF за 2021 год.