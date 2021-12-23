Польша: "монстр" на дереве несколько дней держал в страхе жителей целого дома

11:57 16 Апрель Киев, Украина

Курьезный случай произошел в польском Кракове, в ветках дерева застряло кондитерское изделие и несколько дней держало в страхе жителей одного из домов.

Забавную историю опубликовало в Facebook Краковское общество защиты животных.



Отмечается, что в организацию позвонила женщина и попросила снять с дерева возле многоквартирного дома существо, которое приняла за игуану.

"Придите и заберите его! ... Оно уже два дня сидит на дереве напротив! Люди не открывают окна, потому что боятся, что оно проникнет к ним домой", – заявила напуганная жительница.

На уточняющие вопросы инспектора она ответила, что создание "коричневое, сидит на дереве" и это "лагун" (звонившая не смогла вспомнить слово "игуана").

"Она уже два дня сидит, и все ее боятся! Итак, когда вы приедете за ней?" – подчеркнула женщина.

Зоозащитники предположили, что игуана могла быть домашним питомцем, которого выбросили. Однако как ящерица выжила на улице при низких для себя температурах, оставалось загадкой.



Прибывшие на место инцидента работники организации обнаружили застрявший в ветках сирени коричневый круассан. При этом к ситуации они отнеслись спокойно.

"Всегда стоит сообщать, если вас что-то беспокоит. Лучше проверить и приятно разочароваться, иногда (к сожалению, очень редко) посмеяться, чем ничего не сделать", – отметили в обществе защиты животных.

История о загадочной "лагуне" позабавила пользователей соцсети. Одна из подписчиц создала веселую иллюстрацию на эту тему.