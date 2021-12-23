Польша: "монстр" на дереве несколько дней держал в страхе жителей целого дома

Курьезный случай произошел в польском Кракове, в ветках дерева застряло кондитерское изделие и несколько дней держало в страхе жителей одного из домов.
Забавную историю опубликовало в Facebook Краковское общество защиты животных.
Отмечается, что в организацию позвонила женщина и попросила снять с дерева возле многоквартирного дома существо, которое приняла за игуану.
На уточняющие вопросы инспектора она ответила, что создание "коричневое, сидит на дереве" и это "лагун" (звонившая не смогла вспомнить слово "игуана").
Зоозащитники предположили, что игуана могла быть домашним питомцем, которого выбросили. Однако как ящерица выжила на улице при низких для себя температурах, оставалось загадкой.
Прибывшие на место инцидента работники организации обнаружили застрявший в ветках сирени коричневый круассан. При этом к ситуации они отнеслись спокойно.
Прибывшие на место инцидента работники организации обнаружили застрявший в ветках сирени коричневый круассан. При этом к ситуации они отнеслись спокойно.
История о загадочной "лагуне" позабавила пользователей соцсети. Одна из подписчиц создала веселую иллюстрацию на эту тему.
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