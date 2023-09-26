Польша купит 96 американских вертолетов Apache

13:52 26 сентября Киев, Украина

Руководитель нацобороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с компанией Lockheed Martin о закупке 96 ударных военных вертолетов Apache.

Об этом сообщило Министерство обороны Польши в Х (бывший Twitter).



Соглашение между Польшей и Lockheed Martin предусматривает закупку вертолетов Apache, а также создание центра их обслуживания на базе завода WZL-1 в польском городе Быдгощ на севере страны.

"Вскоре у Польши будет 96 Apache. Это будет самый большой парк этих вертолетов за пределами США", — сказал Блащак.

Он добавил, что первые американские вертолеты ожидаются в Войске Польском уже в 2024 году.



Отметим, что Boeing AH-64 Apache – основные ударные вертолеты армии США, используемые с 1980-х годов.



В августе 2023 года Пентагон сообщал, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польши вертолетов Apache на сумму 12 млрд долларов.



Польша, как заявлял Блащак, намерена создать из американских вертолетов Apache и танков Abrams "непреодолимый барьер" на восточной границе. Он уточнял, что Apache заменят на вооружении польской армии вертолеты Ми-24.