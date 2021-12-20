Польша изменила правила въезда для прибывающих из-за границы

09:23 30 Март Киев, Украина

Правительство Польши приняло решение изменить карантинные правила для тех, кто прибывает в страну как воздушным, так и наземным транспортом.

Об этом сообщает RMF24.



С 30 марта для прибывающих из стран шенгенской зоны предусмотрен карантин. Однако его можно будет избежать при наличии отрицательного теста на коронавирус.



Для тех, кто прибывает в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону, карантин будет обязательным, без исключений. Однако в случае выполнения теста на территории Польши (ПЦР или антиген) и получения отрицательного результата человек может выйти из карантина.



Кроме того, власти решили стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом.