Польша изменила правила въезда для прибывающих из-за границы

Правительство Польши приняло решение изменить карантинные правила для тех, кто прибывает в страну как воздушным, так и наземным транспортом.
Об этом сообщает RMF24.
С 30 марта для прибывающих из стран шенгенской зоны предусмотрен карантин. Однако его можно будет избежать при наличии отрицательного теста на коронавирус.
Для тех, кто прибывает в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону, карантин будет обязательным, без исключений. Однако в случае выполнения теста на территории Польши (ПЦР или антиген) и получения отрицательного результата человек может выйти из карантина.
Кроме того, власти решили стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом.
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