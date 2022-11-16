Польша использовала 4 статью НАТО

По просьбе Польши послы Альянса проведут экстренную встречу на основании ст. 4 устава НАТО.
Об этом в среду, 16 ноября, сообщил Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью любой страны-члена.
Один из дипломатов сообщил, что Альянс "будет действовать осторожно", и ему нужно время, чтобы выяснить, как именно произошел инцидент.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой взрывы в селе на территории Польши. Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей, а также отметил, что союзники проводят тесные консультации.
Отметим, Польша обещает военный ответ НАТО, если выяснится, что обстрел ее территории, который рф отрицает, был умышленным.
Напомним, польские СМИ сообщили, что две неопознанные ракеты упали в районе села Пшеводув Люблинского воеводства на границе с Украиной. Они попали в зерносушилки. Два человека погибли. На месте работают полиция, прокуратура и военные.
Об этом в среду, 16 ноября, сообщил Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Согласно статье 4 учредительного договора НАТО, члены могут поднять любой вопрос, вызывающий обеспокоенность, особенно связанный с безопасностью любой страны-члена.
Один из дипломатов сообщил, что Альянс "будет действовать осторожно", и ему нужно время, чтобы выяснить, как именно произошел инцидент.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой взрывы в селе на территории Польши. Он выразил соболезнования в связи с гибелью людей, а также отметил, что союзники проводят тесные консультации.
Отметим, Польша обещает военный ответ НАТО, если выяснится, что обстрел ее территории, который рф отрицает, был умышленным.
Напомним, польские СМИ сообщили, что две неопознанные ракеты упали в районе села Пшеводув Люблинского воеводства на границе с Украиной. Они попали в зерносушилки. Два человека погибли. На месте работают полиция, прокуратура и военные.
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