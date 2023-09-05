Польша и страны Балтии требуют, чтобы ЧВК "Вагнер" покинула беларусь

Польша, Латвия, Литва и Эстония требуют, чтобы частная военная компания "Вагнер" покинула белорусскую территорию и согласились закрыть границу в случае возникновения "критического инцидента".
Об этом сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии, сообщает Polsat News.
По его словам, власти четырех государств ожидают возможных инцидентов, в том числе вооруженного характера, из-за присутствия "вагнеровцев" в беларуси.
Об этом сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии, сообщает Polsat News.
По его словам, власти четырех государств ожидают возможных инцидентов, в том числе вооруженного характера, из-за присутствия "вагнеровцев" в беларуси.
Как отметил чиновник, смерть предводителей ЧВК "Вагнер" евгения пригожина и дмитрия уткина "не меняет фактическую ситуацию в беларуси".
Глава МВД подчеркнул, что "вагнеровцы" должны покинуть регион, потому что "этого требует международная безопасность". Министр добавил, что пока не ясно, кто отвечает за деятельность российских наемников.
Глава МВД подчеркнул, что "вагнеровцы" должны покинуть регион, потому что "этого требует международная безопасность". Министр добавил, что пока не ясно, кто отвечает за деятельность российских наемников.
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