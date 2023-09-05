Польша и страны Балтии рассматривают полное закрытие границы с беларусью

08:58 17 августа Киев, Украина

Министр внутренних дел Литвы, Агне Билотайте, объявила о текущей обсуждении возможных реакций со стороны стран Балтии и Польши на развивающиеся угрозы на границе с белорусью. Варианты ответных мер включают в себя даже полное закрытие границы, при условии общего согласования на региональном уровне.



Информация об этом появилась в материале издания Delfi.

"В настоящее время мы фокусируемся на возможном региональном решении. Неделю назад между мной и министром внутренних дел Польши состоялась беседа, в ходе которой мы согласовали начать технические детали и алгоритмы для возможных действий в случае реализации общего регионального плана. Это предполагает одновременные действия со стороны стран Балтии и Польши", - поделилась Билотайте.

По словам министра, детали технической реализации данного плана будут обсуждаться 28 августа на встрече высших министров стран Балтии и Польши, которая состоится в Варшаве. На этом совещании будут утверждены конечные аспекты координации и взаимодействия, направленные на достижение синхронности в реакции.