Польша и страны Балтии обратились к Лукашенко с требованиями

19:42 13 Август Киев, Украина

Президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши призвали Лукашенко остановить все силовые противостояния, освободить задержанных на протестах и начать диалог с народом, а также заявили о своей готовности выступить в качестве посредников в переговорных процессах.