Польша и страны Балтии обратились к Лукашенко с требованиями

19:42 13 Август Киев, Украина

Президенты  Латвии, Литвы, Эстонии и Польши призвали Лукашенко остановить все силовые противостояния, освободить задержанных на протестах и начать диалог с народом, а также заявили о своей готовности выступить в качестве посредников в переговорных процессах. 
"Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и Европейского союза желаем, чтобы Беларусь была стабильной, демократической и зажиточной страной. Поэтому мы призываем президента Республики Беларусь:
 
  • Смягчить конфликтную ситуацию и незамедлительно прекратить использование силы против своего народа. Настоятельно призываем прекратить насилие и уважать основные свободы, права человека и граждан, в том числе свободу слова, СМИ, собраний и журналистики.
  • Незамедлительно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить дальнейшее преследование
  • Незамедлительно начать диалог с народом Беларуси. Прислушиваться к голосу своего народа и разрешить ему свободно говорить. Основываясь на опыте наших собственных обществ и личном опыте, мы призываем к круглому столу национального примирения с представителями правительства и гражданского общества. Это был бы хороший шаг к началу настоящего национального диалога. Мы твердо убеждены в том, что диалог - это всегда наилучший способ способствовать социальному развитию.

фото: заседание представителей Польши и стран Балтии

Если власти Беларуси выполнят эти условия, двери для сотрудничества с международным сообществом можно будет оставить открытыми. Изоляция не является путем к благополучию и развитию любой нации. Мы готовы предложить свои посреднические услуги в Беларуси для достижения мирного решения и укрепления независимости и суверенитета страны", - говорится в заявлении четырех президентов.