Польша и страны Балтии обратились к Лукашенко с требованиями
19:42 13 Август Киев, Украина
Президенты Латвии, Литвы, Эстонии и Польши призвали Лукашенко остановить все силовые противостояния, освободить задержанных на протестах и начать диалог с народом, а также заявили о своей готовности выступить в качестве посредников в переговорных процессах.
"Мы, президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши как ближайшие соседи Беларуси, члены НАТО и Европейского союза желаем, чтобы Беларусь была стабильной, демократической и зажиточной страной. Поэтому мы призываем президента Республики Беларусь:
- Смягчить конфликтную ситуацию и незамедлительно прекратить использование силы против своего народа. Настоятельно призываем прекратить насилие и уважать основные свободы, права человека и граждан, в том числе свободу слова, СМИ, собраний и журналистики.
- Незамедлительно освободить всех задержанных демонстрантов, прекратить дальнейшее преследование
- Незамедлительно начать диалог с народом Беларуси. Прислушиваться к голосу своего народа и разрешить ему свободно говорить. Основываясь на опыте наших собственных обществ и личном опыте, мы призываем к круглому столу национального примирения с представителями правительства и гражданского общества. Это был бы хороший шаг к началу настоящего национального диалога. Мы твердо убеждены в том, что диалог - это всегда наилучший способ способствовать социальному развитию.
Если власти Беларуси выполнят эти условия, двери для сотрудничества с международным сообществом можно будет оставить открытыми. Изоляция не является путем к благополучию и развитию любой нации. Мы готовы предложить свои посреднические услуги в Беларуси для достижения мирного решения и укрепления независимости и суверенитета страны",
- говорится в заявлении четырех президентов.
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