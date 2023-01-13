Польша и Литва инициируют санкции ЕС против ядерного сектора россии

Польша и Литва хотят, чтобы Европейский Союз ввел санкционные ограничения по ядерному сектору россии в рамках нового пакета санкций в связи с вторжением рф в Украину.
Как сообщает Reuters, об этом заявили в пятницу, 13 января, высокопоставленные дипломаты двух стран ЕС.
Как сообщает Reuters, об этом заявили в пятницу, 13 января, высокопоставленные дипломаты двух стран ЕС.
Литва и Польша предлагают включить в следующий пакет санкционные ограничения против российской государственной атомной энергетической компании "Росатом". Ранее этот шаг блокировался, в частности, Венгрией.
Предложение о санкциях предусматривает в качестве первого шага внесение "Росатома" и/или его руководства в "черный список".
В дальнейшем ожидается, что это должно привести к сворачиванию сотрудничества в ЕС с российской атомной отраслью. Высокопоставленные дипломаты заявили, что они также попытаются снова покончить с торговлей алмазами Бельгии с россией с помощью новых санкций ЕС, а также расширения запретов на торговлю товарами, которые могут быть использованы в военных целях.
Также дипломаты отметили, что считают необходимым включить в санкционный пакет ограничения в отношении беларуси, которая, по их словам, помогает москве обходить некоторые введенные санкции.
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