Польша и Чехия закрывают воздушное пространство для российских самолетов

18:33 25 Февраль Киев, Украина

Польша закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом в Twitter написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний", - рассказал премьер.

Чехия также закрывает воздушное пространство для всех российских перевозчиков с полуночи, заявил министр транспорта Мартин Купка.

«Это будет касаться всех российских авиакомпаний. Они не приземлятся в Праге или Карловых Варах", - добавил Купка.

Напомним, накануне Великобритания закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.



Ограничения вступили в действие немедленно, и будут действовать как минимум до 23 мая 2022 года.

Ожидается, что подобные ограничения будут введены и другими государствами; возможно одобрение подобных санкций всем Евросоюзом.