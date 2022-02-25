Польша и Чехия закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Польша закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Об этом в Twitter написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Чехия также закрывает воздушное пространство для всех российских перевозчиков с полуночи, заявил министр транспорта Мартин Купка.
Напомним, накануне Великобритания закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.
Ограничения вступили в действие немедленно, и будут действовать как минимум до 23 мая 2022 года.
Ожидается, что подобные ограничения будут введены и другими государствами; возможно одобрение подобных санкций всем Евросоюзом.
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