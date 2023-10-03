Польша и Чехия введут контроль на границе со Словакией

С 4 октября Польша и Чехия вводят временный пограничный контроль на границе со Словакией в рамках борьбы с нелегальной миграцией. Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что контроль будет проводиться на въезде в Польшу и будет действовать в течение минимум 10 дней.
Об этом сообщает РАР.
При необходимости срок может быть продлен на 20 дней, но не более чем на два месяца.
Власти Польши также проинформировали об этой мере соседние страны, включая Словакию, Чехию, Германию и Австрию.
Эта мера принимается после того, как польские пограничники за последние недели выявили на границе более 550 нелегальных мигрантов вблизи границы со Словакией.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан также объявил о введении аналогичного временного пограничного контроля, который будет действовать до 13 октября, но может быть продлен в случае необходимости.
Контроль будет проводиться выборочно по всей длине границы со Словакией с целью борьбы с контрабандистами и нелегальными мигрантами.
Об этом сообщает РАР.
При необходимости срок может быть продлен на 20 дней, но не более чем на два месяца.
Власти Польши также проинформировали об этой мере соседние страны, включая Словакию, Чехию, Германию и Австрию.
Эта мера принимается после того, как польские пограничники за последние недели выявили на границе более 550 нелегальных мигрантов вблизи границы со Словакией.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан также объявил о введении аналогичного временного пограничного контроля, который будет действовать до 13 октября, но может быть продлен в случае необходимости.
Контроль будет проводиться выборочно по всей длине границы со Словакией с целью борьбы с контрабандистами и нелегальными мигрантами.
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