Польша и Болгария призывают своих граждан немедленно выехать из россии

08:34 28 сентября Киев, Украина

Польша рекомендовала своим гражданам покинуть россию. Такое заявление сделал МИД страны. Ведомство предупредило, что «в случае ухудшения ситуации c безопасностью, закрытия границ и других непредсказуемых событий» эвакуация из россии может быть затруднена или даже невозможна из-за отсутствия авиасообщения.



МИД Польши указывает, что прямого авиасообщения с россией сейчас нет, число польских дипломатов в стране сокращено — из-за этого могут возникнуть проблемы с оказанием помощи польским гражданам, в частности, с их эвакуацией в случае закрытия российских границ.

«В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться существенно затрудненной или даже невозможной. <...> Мы рекомендуем гражданам Республики Польша, которые остаются на территории российской федерации, покинуть ее», — призывает МИД страны.

Чуть ранее с таким же заявлением выступил МИД Болгарии. Там граждан попросили покинуть россию в срочном порядке из-за «осложнившейся обстановки». Тем, кто все же остается, рекомендовали избегать мест массового скопления людей и проявлять повышенную бдительность, внимательно следить за тем, как будет развиваться ситуация и быть на связи с посольством в москве и генконсульством в Петербурге.