Польша хочет разместить у себя американские ядерные боеголовки

18:15 30 июня Киев, Украина

Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского в беларуси, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Об этом сообщает Polsat News в пятницу, 30 июня.

«В связи с тем, что россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в беларуси, мы еще настойчивее призываем весь НАТО позволить нам принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от американской стороны, но заявил, что Польша «готова к быстрым действиям в этом отношении».

«Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает всевозможные угрозы», — добавил Моравецкий.

Nuclear Sharing — это программа НАТО, которая является частью политики Североатлантического альянса в области ядерного сдерживания. Она предусматривает предоставление американских ядерных боеголовок членам блока, которые не обладают собственным ядерным оружием. С ноября 2009 года американское ЯО в рамках программы Nuclear Sharing находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.