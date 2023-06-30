Польша хочет разместить у себя американские ядерные боеголовки

Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского в беларуси, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
Об этом сообщает Polsat News в пятницу, 30 июня.
Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от американской стороны, но заявил, что Польша «готова к быстрым действиям в этом отношении».
Nuclear Sharing — это программа НАТО, которая является частью политики Североатлантического альянса в области ядерного сдерживания. Она предусматривает предоставление американских ядерных боеголовок членам блока, которые не обладают собственным ядерным оружием. С ноября 2009 года американское ЯО в рамках программы Nuclear Sharing находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
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