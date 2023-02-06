Польша хочет единогласного решения западных партнеров на Мюнхенской конференции о передаче истребителей

Польша выступает за то, чтобы на Мюнхенской конференции по безопасности западные лидеры не просто обсудили возможность предоставления Украине истребителей, а приняли единодушное решение по этому вопросу. Польша не хочет действовать в отдельности.
Об этом в интервью газете Frankfurter Rundschau посол Польши в Германии Дариуш Павел, сообщает Польское Радио.
Об этом в интервью газете Frankfurter Rundschau посол Польши в Германии Дариуш Павел, сообщает Польское Радио.
Дипломат отмечал, что власти Польши предложили главам государств и правительств, которые соберутся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, не только обсудить этот вопрос, но и принять решение.
Он также подчеркнул, что польская сторона "всегда готова к двусторонним разговорам с Германией".
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