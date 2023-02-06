Польша хочет единогласного решения западных партнеров на Мюнхенской конференции о передаче истребителей

18:14 06 февраля Киев, Украина

Польша выступает за то, чтобы на Мюнхенской конференции по безопасности западные лидеры не просто обсудили возможность предоставления Украине истребителей, а приняли единодушное решение по этому вопросу. Польша не хочет действовать в отдельности.



Об этом в интервью газете Frankfurter Rundschau посол Польши в Германии Дариуш Павел, сообщает Польское Радио.

"Что касается истребителей, то Польша хочет принять решение по истребителям вместе с союзниками. Мы считаем, что такое решение должно быть принято западными союзниками единогласно. По нашему мнению, различные возможности консультации следует использовать как можно быстрее. Политика колебаний и промедлений, как это было с танком Leopard 2, является контрпродуктивной" . У нас есть поговорка: быстро даешь — дважды даешь", — сказал он.

Дипломат отмечал, что власти Польши предложили главам государств и правительств, которые соберутся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 17-19 февраля, не только обсудить этот вопрос, но и принять решение.

"Мы верим, что президент Польши Дуда, президент Франции Макрон и канцлер Шольц могли бы встретиться там в формуле Веймарского треугольника, чтобы показать, что важнейшие европейские сторонники Украины солидарны", - сказал Павел.

Он также подчеркнул, что польская сторона "всегда готова к двусторонним разговорам с Германией".