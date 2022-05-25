Польша готова отдать Украине излишки вакцин от коронавируса

Бессмысленно хранить излишние запасы COVID-вакцины, если вокруг будет невакцинированный мир. Тем более, если срок ее хранения ограничен. Это прекрасно понимает наш сосед – Польша. Как стало известно, в своем заявлении глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок Михал Дворчик заверил, что власти Польши передадут Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут.
В Варшаве подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.
Накануне глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая может стать посредником в получении COVID-вакцины от Евросоюза.
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