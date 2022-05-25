Польша готова отдать Украине излишки вакцин от коронавируса

13:43 22 декабря Киев, Украина

Бессмысленно хранить излишние запасы COVID-вакцины, если вокруг будет невакцинированный мир. Тем более, если срок ее хранения ограничен. Это прекрасно понимает наш сосед – Польша. Как стало известно, в своем заявлении глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок Михал Дворчик заверил, что власти Польши передадут Украине излишки вакцин от коронавируса, если они будут.

"Мы задекларировали, что если будем иметь избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", - сообщил Дворчик.

В Варшаве подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.

Накануне глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая может стать посредником в получении COVID-вакцины от Евросоюза.