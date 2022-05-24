Польша достроит забор на границе с беларусью уже к концу июня

18:56 24 мая Киев, Украина

Стену на границе с беларусью , которая не позволит нелегальным мигрантам въезжать в Польшу, должны построить до конца июня вместе с технической трассой.





По его словам, подобные барьеры значительно затрудняют нарушение границы. Он отметил, что уже сейчас количество мигрантов, которые пытаются перейти рубеж, снизилось в сравнении с осенью прошлого года. Якубашек добавил, что в основном мигранты прибывают в беларусь из россии. По его словам, их путь к границе занимает около недели. Польские пограничники считают, что непосредственно на границе находится несколько сотен мигрантов, а в Гродно — около тысячи человек.



Напомним,



В свою очередь, электронный барьер должен быть готов в сентября и октября, сообщил начальник Подляского пограничного отряда генерал Анджей Якубашек, передает Polsat News.По его словам, подобные барьеры значительно затрудняют нарушение границы. Он отметил, что уже сейчас количество мигрантов, которые пытаются перейти рубеж, снизилось в сравнении с осенью прошлого года. Якубашек добавил, что в основном мигранты прибывают в беларусь из россии. По его словам, их путь к границе занимает около недели. Польские пограничники считают, что непосредственно на границе находится несколько сотен мигрантов, а в Гродно — около тысячи человек.Напомним, Польша строит вдоль границы с беларусью 180-километровое заграждение. На остальных участках рубеж проходит по рекам. Предполагается, что заграждение будет иметь высоту 5,5 метров, а также проволочный навес. Кроме того, его оборудуют камерами и электронными датчиками, которые позволят фиксировать приближение к барьеру.

А нам бы бетонную стену и ров с крокодилами на границе с рашкой...