Польша досрочно отказывается от российского газа

11:16 23 мая Киев, Украина

Польша преждевременно разорвала соглашение о поставках газа из России, хотя срок его действия истекал в конце 2022 года.

Об этом сообщает вице-премьер Польши Яцек Сасин.



В Польше заявили о решении проблемы с газом после прекращения поставок из РФ.

"В нашей стране мы наилучшим образом подготовлены к этому газовому кризису в Европе", - отметил в эфире местного телевидения вице-премьер Польши Яцек Сасин.



По словам Сасина, польские газовые хранилища заполнены на 84%, в то время как средний европейский показатель в настоящий момент находится на уровне примерно 30%.



Вице-премьер Польши добавил, что "нехватку российского газа удалось покрыть импортом с других направлений". Так, 1 мая была открыта газотранспортная связка с Литвой, с портом Клайпеды, где в распоряжении Польши 2 млрд кубометров газа в год.