Польша досрочно отказывается от российского газа

Польша преждевременно разорвала соглашение о поставках газа из России, хотя срок его действия истекал в конце 2022 года.
Об этом сообщает вице-премьер Польши Яцек Сасин.
В Польше заявили о решении проблемы с газом после прекращения поставок из РФ.
В Польше заявили о решении проблемы с газом после прекращения поставок из РФ.
По словам Сасина, польские газовые хранилища заполнены на 84%, в то время как средний европейский показатель в настоящий момент находится на уровне примерно 30%.
Вице-премьер Польши добавил, что "нехватку российского газа удалось покрыть импортом с других направлений". Так, 1 мая была открыта газотранспортная связка с Литвой, с портом Клайпеды, где в распоряжении Польши 2 млрд кубометров газа в год.
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