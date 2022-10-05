Польша договаривается с Америкой о совместном использовании ядерного оружия

Польша договаривается с Соединенными Штатами об участии в программе совместного использования ядерного вооружения.
Таким образом планируется противодействовать растущим угрозам со стороны рф.
Об этом заявил президент Анджей Дуда, сообщает Gazeta Polska в среду, 5 октября.
Отметим, что программа совместного использования ядерного оружия - часть политики ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет странам-членам, которые не имеют такого оружия, участвовать в планировании его использования.
Программа не расширяет группу стран, которые имеют ядерное оружие. В частности, в НАТО ныне три страны имеют такое вооружение - США, Великобритания и Франция. Однако только Вашингтон предоставляет свое оружие другим государствам в рамках программы.
Страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по политике в отношении ядерного оружия. Также они содержат техническое оборудование - самолеты, способные нести ядерное оружие - необходимое для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.
Программа не расширяет группу стран, которые имеют ядерное оружие. В частности, в НАТО ныне три страны имеют такое вооружение - США, Великобритания и Франция. Однако только Вашингтон предоставляет свое оружие другим государствам в рамках программы.
Страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по политике в отношении ядерного оружия. Также они содержат техническое оборудование - самолеты, способные нести ядерное оружие - необходимое для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.
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