Польша договаривается с Америкой о совместном использовании ядерного оружия



Таким образом планируется противодействовать растущим угрозам со стороны рф.



Об этом заявил президент Анджей Дуда, сообщает Gazeta Polska в среду, 5 октября.

"Первая проблема заключается в том, что мы не имеем ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта", - отметил глава польского государства.