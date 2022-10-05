Польша договаривается с Америкой о совместном использовании ядерного оружия

14:04 05 октября Киев, Украина

Польша договаривается с Соединенными Штатами об участии в программе совместного использования ядерного вооружения.


Таким образом планируется противодействовать растущим угрозам со стороны рф.

Об этом заявил президент Анджей Дуда, сообщает Gazeta Polska в среду, 5 октября.
 
"Первая проблема заключается в том, что мы не имеем ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта", - отметил глава польского государства.
 
Отметим, что программа совместного использования ядерного оружия - часть политики ядерного сдерживания НАТО. Она позволяет странам-членам, которые не имеют такого оружия, участвовать в планировании его использования.

Программа не расширяет группу стран, которые имеют ядерное оружие. В частности, в НАТО ныне три страны имеют такое вооружение - США, Великобритания и Франция. Однако только Вашингтон предоставляет свое оружие другим государствам в рамках программы.

Страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по политике в отношении ядерного оружия. Также они содержат техническое оборудование - самолеты, способные нести ядерное оружие - необходимое для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.